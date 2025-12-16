В омской «Меге» открылся большой каток

Уличный каток работает с 11:00 до 22:00.

Фото: t.me/shelest_sn

В Омске стартовал сезон уличного катка на территории торгового центра «Мега». Соответствующая информация опубликована на официальном сайте комплекса.

– Около первого входа в «Мегу» тебя ждет еще одно место для пируэтов на льду. Уличный каток превращает гостей «Меги» в фигуристов, даже если с собой нет пары коньков, а за плечами – многолетнего опыта катания, – сообщили в пресс-службе торгового центра.

Ледовая площадка будет открыта ежедневно с 11:00 до 22:00 и проработает до 16 января 2026 года. Цены на катание в этом сезоне остались без изменений по сравнению с прошлым годом.

Час катания с прокатом коньков стоит 400 рублей, безлимитное катание – 500 рублей. Для посетителей со своими коньками безлимит – 300 рублей. Заточка коньков предлагается за 200 рублей.

Помимо обычного катания, гостям доступны аттракционы: экскаватор – 350 рублей, электросани – 400 рублей. Также можно пройти занятия с инструктором: одно занятие для одного человека без проката – 800 рублей, пакет из восьми уроков – 5600 рублей. С прокатом коньков цены составляют 950 рублей за занятие и 6800 рублей за весь курс. При групповых занятиях (2-3 человека и более) стоимость на одного участника снижается.

Напомним, что ранее в Омске открылись сразу четыре катка. Лед был залит в парках «На Кольцевой» и «На Королева» для катка «Юности», а также заработал каток «Энергия».