Дорогой лед: катки в Омске резко подняли цены

В одних локациях цены выросли на 20 рублей, а в других – на 100 рублей.

Фото: t.me/shelest_sn

Как выяснил «Омск-информ», с установлением снежного покрова открылись катки по всему городу. Кроме «Юности» лед залили в парках «На Кольцевой» и «На Королева». Также сегодня начнет работать каток «Энергия».

При этом стоимость выхода на лед и проката коньков выросла по сравнению с прошлым годом.

Цены в «Юности»:

выход на лед стоит 180 рублей (дети до 7 лет – бесплатно);

прокат коньков обойдется в 220 рублей для взрослых, 100 рублей для детей до 7 лет.

По сравнению с прошлым годом стоимость проката выросла на 20–50 рублей. Раньше выход на лед стоил 130 рублей. Прокат коньков обходился в 170 рублей и 80 рублей соответственно.

Цены в парке «На Кольцевой»:

выход на лед составит 250 рублей для взрослых, 200 рублей для детей 5–14 лет (дети до 5 лет – бесплатно);

прокат коньков обойдется в 250 рублей для взрослых и 200 рублей для детей.

И выход на лед и прокат коньков подорожали на 50 рублей.

Цены «На Королева»:

выход на лед в нынешнем сезоне будет стоить 250 рублей;

прокат – 250 рублей.

В прошлом году выход на лед и прокат обходились по 150 рублей.

Цены в «Энергии»:

выход на лед – 200 рублей (дети до 7 лет – бесплатно);

прокат коньков – 200 рублей.

Раньше дети и взрослые могли кататься здесь на 100 рублей дешевле. Прокат коньков подорожал на 50 рублей.