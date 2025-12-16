«Может слепить из мухи слона»: Пономарев откровенно рассказал о жесткости Ги Буше

Игрок раскрыл секреты работы наставника.

Hawk.ru

Форвард «Авангарда» Василий Пономарев рассказал о работе с главным тренером омской команды Ги Буше. По его словам, игроки доверяют наставнику, потому что он подробно объясняет, как выстроен сезон и тренировки, а также как следует подходить к тактике.

– Потихоньку в течение сезона обкатываем базу и фокусируемся на деталях. Сначала одному компоненту уделяем внимание, затем другому, чтобы вся информация равномерно усваивалась. Я не видел до этого таких тренировок. Ни в НХЛ, ни в АХЛ, – цитирует Пономарева портал «Спортс».

Нападающий «ястребов» отметил индивидуальный подход тренера: Буше разговаривает с каждым игроком, понимая, кому нужна похвала, а кому – мягкая критика. Иногда канадский специалист, по словам Пономарева, может слишком драматизировать отдельные моменты.

– Иногда может на тактическом разборе слепить из мухи слона, но все уже привыкли к этому. Например, игровой момент, ничего глобально не произошло, гол не пропустили, но он так разрисовал и накрутил, как будто нас разорвали 5:0, а Серебряков уже в буфет уехал. Мы можем посмеяться по-доброму. Понимаем, над чем надо работать, где и что исправить. Максимум: ладно, коуч, я и без тебя знаю, что накосячил. Но глобально, если бы я тренировал, так же поступал – это ценные уроки и разборы, – подчеркнул форвард омичей.

Пономарев добавил, что видел видео, где Буше эмоционально реагирует на происходящее, и подтвердил, что главный тренер может выглядеть крайне строго и даже устрашающе.

– Но Ги немножко актер, разбавляет актерским мастерством напряженные собрания, чтобы ты не только думал о косяках, а уже ждал следующую игру для исправления ошибок, – добавил игрок.

Напомним, ранее сообщалось, что капитан «Авангарда» Дамир Шарипзянов вскоре станет многодетным отцом.