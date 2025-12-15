Омск-Информ
·Культура/Афиша

Скрипач Лундстрем прилетел в Омск ради «Культурной столицы» вопреки ЧП с самолетом

Воздушное судно вынуждено было уйти на запасной аэродром в Новосибирске.

Сегодня, 15 декабря, зампред Комиссии по культуре Общественной палаты (ОП) России, известный скрипач Петр Лундстрем прилетел в Омск для участия в заседании оргкомитета «Культурная столица-2026».

Ранее сообщалось, что городу официально присвоен этот статус. И флаг культурной столицы России 2026 года  отправят в космос.

– Благодарен уважаемому Виталию Хоценко, губернатору Омской области, за приглашение принять участие в работе оргкомитета! – написал Лундстрем в своем Телеграм-канале.

Известный музыкант пояснил, что уже второй раз за месяц прилетает в Омск. И в этот раз из-за метели самолет с артистом из Москвы не смог сесть в аэропорту имени Карбышева. Поэтому ушел на запасное поле в Новосибирске. Но в итоге все завершилось благополучно. И Лундстрем благополучно долетел до Омска.

