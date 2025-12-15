Вместо дорожающего кофе омичам придется пить заменители

Экспорт цикория, других обжаренных заменителей кофе и экстрактов вырос в полтора раза.

Шедеврум

Россия в полтора раза увеличила экспорт цикория, других обжаренных заменителей кофе и экстрактов. С января по октябрь включительно в страну было ввезено 1,3 тыс. тонн этих продуктов, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на федеральный центр «Агроэкспорт».

Цикорий и другие заменители кофе везут из стран бывшего СССР – Белоруссии, Казахстана, Молдавии, Узбекистана и Киргизии.

Также у россиян набирает большую популярность нежареный кофе без кофеина. За 10 месяцев 2025 года его ввезли в страну более 40 тонн, что в двадцать раз превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Эти изменения в предпочтениях жителей вызвано резким подорожанием классического кофе. За год он подорожал на 35,6 %. Причинами стали снижение урожая в ведущих странах-производителях, подорожание логистики, упаковки и сервисного оборудования, а также закупка зеленого кофе в долларах, что делает его чувствительным к валютным колебаниям.