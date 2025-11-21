За любимый кофе в Омске теперь приходится платить как за деликатес

Подорожание затронуло как зерновой, так и растворимый кофе.

В октябре стоимость килограмма зернового и молотого кофе в Омской области достигла 1 743,58 рубля. Это на 35,4 % выше, чем в октябре 2024 года, когда кофе стоил в среднем 1 287,85 рубля, сообщает ЕМИСС.

Растворимый кофе за год также подорожал – на 17,8 %. Сейчас килограмм обходится примерно в 3,2 тысячи рублей против 2,7 тысячи год назад.

Основатель омской сети кофеен Gussi Coffee Наталия Сушко в интервью РБК Омск отметила, что рост цен на кофе – общемировая тенденция. По ее словам, одна из причин – снижение урожая в ведущих странах-производителях за последний год.

Кроме того, на увеличение цен одновременно влияют несколько факторов: подорожание логистики, упаковки и сервисного оборудования, а также закупка зеленого кофе в долларах, что делает его чувствительным к валютным колебаниям. В совокупности эти процессы повышают себестоимость сырья и отражаются на рынке.