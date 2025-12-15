В Омске под видом массажных салонов работали «проститутошные»

Организатору незаконного бизнеса грозит восемь лет колонии.

В Октябрьском районном суде Омска состоялись прениях по уголовному делу о занятии проституцией. Фигурантами стали девять жителей города. Они обвиняются в организации занятия проституцией и вовлечении других людей в эту деятельность.

По версии следствия, в апреле 2016 года один из подсудимых зарегистрировал фирму, которая должна была прикрывать сеть притонов, замаскированных под массажные салоны. Мужчина организовал работу сети, подключив восемь администраторов и наняв 11 девушек для оказания интимных услуг.

Статус руководителя фирмы позволял формально легализовать деятельность: от заключения договоров аренды и охраны помещений до установки платежных терминалов и оформления договоров с «мастерами массажа». Незаконная деятельность группы, по данным следствия, продолжалась с марта 2019 года до июня 2024 года, когда ее прекратила полиция.

Фигуранты дела вину не признали. Прокурор предложил отправить организатора группы в колонию на восемь лет, а администраторов – на сроки от двух до четырех лет. Всем подсудимым предлагается отправить в колонию общего режима.

На следующем заседании обвиняемым предоставят возможность выступить с последним словом.

