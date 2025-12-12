В Омской области чиновников обвинили в попытках лишить жителей коммунальных благ

Одной из причин стал неправильный водопровод.

omskinform.ru

Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности на сотрудников администрации Таврического района Омской области. Конкретных виновных лиц сейчас определяют.

Как сообщили в ведомстве, еще в 2023 году суд обязал чиновников обеспечить жителей села Сосновское питьевой водой, дорогой и освещением. На то, чтобы провести все работы на улице Урицкого, чиновникам дали год. Однако ни освещения, ни асфальта до сих пор нет. А новый водопровод построили абы как.

– Вследствие небрежного отношения к служебным обязанностям приняли и ввели в эксплуатацию водопроводную сеть, построенную с грубыми нарушениями, – рассказал следственный комитет о том, в чем обвиняют чиновников.

В ведомстве посчитали, что из-за халатности чиновников пострадали интересы как местных жителей, так и государства.