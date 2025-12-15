В Омске снова пытаются продать «навороченный» банный комплекс

Цену на готовый бизнес снизили до 43,5 миллиона рублей.

Фото: yandex.ru/maps

В Омске на сайте объявлений «Авито» снова выставили на продажу действующий комплекс «Жар-птица», который включает в себя банный комплекс, гостиницу и автосервис. Гостям предлагаются тематические номера с финскими саунами и русской баней, бассейны, а также благоустроенные уличные зоны отдыха с беседками и мангалами.

Банный комплекс находится в отдельно стоящем здании общей площадью около 1,2 тыс. квадратных метров. В комплект входит и земельный участок площадью 2,6 тыс. кв. м. Объект расположен в Центральном округе Омска, на берегу Омки.

Помимо банного комплекса, в здании есть гостиница и помещения, предназначенные для автосервиса. Бизнес продолжает функционировать и приносить доход. Причины продажи не раскрываются. Стоимость всего комплекса составляет 43,5 млн рублей.