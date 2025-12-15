В Омской области продают более 80 тонн военного металлолома

Прием заявок продлится до 29 января.

В пятницу, 12 декабря, стартовал прием заявок от желающих приобрести высвобождаемое движимое военное имущество. На торги выставлены крупные партии лома черных и цветных металлов, собранные в нескольких регионах страны, в том числе в Омской области.

Лот сформирован из смешанного металлолома и остатков списанной железнодорожной техники – крана СРК-50-НЛ, плашкоута ПМ-70 и передвижной мастерской МХ-МЦ. Общий объем превышает 88 тонн черных металлов. Кроме того, в составе около 0,7 тонны алюминия, порядка 0,2 тонны меди и более 0,33 тонны латуни.

Покупателю предстоит самостоятельно вывезти имущество из поселка Таврического. Начальная стоимость лота составляет 627 тысяч рублей. Заявки принимаются до 29 января 2026 года, итоги аукциона подведут 5 февраля.

Источник появления такого большого количества металлолома не называется.