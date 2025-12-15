Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Происшествия

В Омске школьника сбили рядом с пешеходным переходом

Полиция проверяет обстоятельства аварии.

Вчера, 14 декабря, около пяти часов вечера в Центральном округе Омска мужчина сбил школьника.

По предварительным данным полиции, 46-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 13-летнего мальчика на улице 4-я Челюскинцев в Амурском поселке. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода.

В результате происшествия мальчику оказали медицинскую помощь. Полиция проводит проверку по факту ДТП.

·Происшествия

В Омске школьника сбили рядом с пешеходным переходом

Полиция проверяет обстоятельства аварии.

Вчера, 14 декабря, около пяти часов вечера в Центральном округе Омска мужчина сбил школьника.

По предварительным данным полиции, 46-летний водитель «Лады-Гранты» сбил 13-летнего мальчика на улице 4-я Челюскинцев в Амурском поселке. Ребенок переходил дорогу в неположенном месте недалеко от пешеходного перехода.

В результате происшествия мальчику оказали медицинскую помощь. Полиция проводит проверку по факту ДТП.