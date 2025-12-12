Омск-Информ
·Происшествия

В массовой аварии на омской трассе погибла пассажирка «Лады»

Почему произошла авария, сейчас выясняют сотрудники полиции.

Сегодня на выезде из Кормиловки в Омской области случилось ДТП. Около в 12:30 в районе перекрестка улицы Гагарина и трассы Сыропятское – Калачинск столкнулись легковой автомобиль «Лада Калина» и фургон Sollers Atlant. Фургон в результате еще и сбил пешехода.

Как сообщили в полиции, 69-летняя пассажирка «Лады» скончалась в больнице. Пешеход, 72-летняя женщина, получила травмы, но выжила. Пострадали ли водители (60-летний мужчина и 32-летняя женщина) не сообщается.

Полицейские разбираются в причинах и обстоятельствах аварии.

