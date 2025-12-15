Работал до последнего: скончался директор омской гимназии

Геннадий Трунов продолжал трудиться в учебном заведении даже после выхода на пенсию.

Вчера, 14 декабря, в официальной группе омской гимназии № 159 во «ВКонтакте» сообщили, что накануне скончался первый директор учреждения Геннадий Трунов. Ему было 70 лет.

– Это невосполнимая утрата для всего гимназического сообщества. Светлая память о Геннадии Васильевиче навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал. Он был человеком, стоявшим у истоков создания гимназии, ее первым директором. Всю свою жизнь он посвятил служению родному учебному заведению, – говорится в сообщении.

Геннадий Трунов начал педагогическую деятельность в 1978 году в профессионально-техническом училище, где преподавал физику. В 1985 году он занял должность заместителя директора и оставался на этом посту около пяти лет.

В 1992 году Трунов возглавил только создававшуюся гимназию № 159. В период его руководства велось строительство школы, которая вскоре приняла первых учеников. После ухода с должности директора Геннадий Васильевич продолжил работать в гимназии учителем технологии. Даже выйдя на пенсию, он не расставался с родным учебным заведением и до последних дней трудился там сторожем‑слесарем.

Прощание с Геннадием Труновым состоится в среду, 17 декабря, с 10:00 до 11:00 по адресу: улица Нахимова, дом 60/3.

