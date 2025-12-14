Байкер из Омска все-таки скончался в Таиланде после ДТП

Сбор денег на лечение не помог.

@GigaChat

Байкер из Омска Макс Викинг (Матюшин) скончался в реанимации в Таиланде. Об этом сообщает паблик «МотО ОмсК» во «ВКонтакте».

Напомним, 1 декабря 54-летний мотоциклист попал в аварию и оказался в реанимации. Он находился в коме. На его лечение собирали деньги. Однако это не помогло.

Отметим, что Матюшин был лауреатом мотопробега «Русская верста» и 10 лет назад проехал 5000 километров по Заполярью. В последние годы он жил в Таиланде.