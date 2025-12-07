Известный омский байкер оказался в тайской реанимации

Обстоятельства происшествия остаются неизвестными.

Вчера, 6 декабря, в омском мотосообществе появилось сообщение о происшествии с одним из местных мотоциклистов.

– Друзья, наш брат и отец-основатель паблика «= МотО ОмсК =» Макс Викинг попал в больницу в Таиланде, сейчас находится в реанимации, – сообщили в группе.

По словам администратора, за несколько дней пребывания в клинике счет достиг 109 тысяч бат (около 260 тысяч рублей). В связи с этим для Максима открыли сбор средств на лечение.

К публикации приложено фото, на котором омич лежит на больничной койке, подключен к аппаратам и с интубационной трубкой во рту. Подробности происшествия не раскрываются. Судя по соцсетям, в последние годы Максим жил в Таиланде.