Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

Сопин признал, что не все новички «Авангарда» успели набрать форму

У некоторых на это было меньше времени.

Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин рассказал, что не все новички уже набрали форму. Некоторые еще в процессе.

– Одни из наших главных приобретений – Макклауд и Костин приехали буквально месяц назад. Клим еще в процессе набора формы. Майк вроде бы форму набрал, – отметил Сопин.

Ранее генменеджер сообщал, что «Авангард» собирается еще усилиться. Клуб видит необходимость еще в одном нападающем.

3376
·Спорт

Сопин признал, что не все новички «Авангарда» успели набрать форму

У некоторых на это было меньше времени.

Генеральный менеджер омского хоккейного клуба «Авангард» Алексей Сопин рассказал, что не все новички уже набрали форму. Некоторые еще в процессе.

– Одни из наших главных приобретений – Макклауд и Костин приехали буквально месяц назад. Клим еще в процессе набора формы. Майк вроде бы форму набрал, – отметил Сопин.

Ранее генменеджер сообщал, что «Авангард» собирается еще усилиться. Клуб видит необходимость еще в одном нападающем.

3376