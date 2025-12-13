Снова сбои: омичи массово жалуются на неработающий Telegram

Роскомнадзор отрицает новые ограничения по отношению к этому сервису.

Фото: Freepik.com

Сегодня, 13 декабря, пользователи Telegram вновь столкнулись с масштабными перебоями в работе мессенджера. Омская область оказалась в числе регионов, откуда поступает наибольшее количество жалоб на нестабильность сервиса.

Проблемы начались днем. Пользователи сообщают о трудностях с загрузкой медиафайлов, невозможности отправки сообщений, а у некоторых приложение и вовсе перестало открываться.

Согласно данным сайта Downdetector, за сутки поступило 588 жалоб на работу мессенджера. В час появляется по 19 новых обращений.

Фото: скриншот downdetector.su

Представители Роскомнадзора в свою очередь заявляют, что ведомство не вводило никаких новых ограничений в отношении работы мессенджера Telegram на территории России.

– По отношению к данному сервису в настоящее время новых мер ограничений не применяется, – сообщает РИА Новости со ссылкой на Роскомнадзор.

Напомним, что летом Роскомнадзор начал применять меры по частичному ограничению звонков в Telegram и WhatsApp* в России. Как позже объяснили в ведомстве, это было сделано для противодействия преступникам. Затем в Роскомнадзоре заявили о намерении последовательно ограничивать работу WhatsApp* в связи с тем, что мессенджер продолжает нарушать законодательство страны.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.