На Омскую область надвигается мощная метель

Влияние североатлантических циклонов усилит осадки и ветер.

В последние дни погода на территории Омской области формировалась под влиянием арктического холодного антициклона. Однако, как сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС, с 12 декабря ситуация начала меняться. Влияние антициклона постепенно ослабевает под воздействием североатлантических циклонов.

В начале следующей недели ожидается ухудшение погодных условий на большей части региона. Прогнозируется снег различной интенсивности, усиление ветра с порывами до 15–20 м/с, а также метель, которая приведет к ухудшению видимости. На дорогах возможно образование снежных заносов.

Температура воздуха ночью и утром будет колебаться в пределах –5...–10 °C, с последующим постепенным понижением в течение дня.

