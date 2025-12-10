Омск-Информ
·Общество

Ветер, заморозки, ливни: на Омскую область обрушились опасные погодные явления

Неблагоприятные метеорологические явления наблюдались в течение всего года.

В этом году в Омской области синоптики наблюдали 16 опасных метеорологических явлений, сообщила на сегодняшней пресс-конференции руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

В январе в южных районах области наблюдался комплекс неблагоприятных метеорологических явлений, который соответствует опасному явлению. Сильный мороз (до –23 °С) сочетался с сильным ветром (23 м/c).

Также в этом году было 4 случая весенних заморозков – температура понижалась до –8 °С. Летом был один случай очень сильного дождя – в Саргатском районе 24 июня.

В 10 случаях опасным метеорологическим явлением синоптики посчитали очень сильный ветер. Половина этих случаев пришлась на июль. Например, в Омском аэропорту 4 июля синоптики зафиксировали порывы ветра скоростью 34 м/с.

