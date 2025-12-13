Минтруд сделал заявление о сокращении рабочего дня до шести часов

Власти считают, что в этом нет необходимости.

Фото создано при помощи ИИ

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что в сокращении продолжительности рабочего дня до шести часов нет необходимости. По его словам, ситуация на рынке труда не создает предпосылок для такого изменения.

Ранее сообщалось, что депутаты фракции КПРФ внесли в Госдуму законопроект, предлагающий сократить рабочее время россиян до 6 часов в день. По мнению авторов инициативы, это позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, уменьшить уровень стресса и выгорания у сотрудников, снизить уровень заболеваемости и сократить число больничных.

– У каждой инициативы должны быть предпосылки и какая-то целесообразность. Вот на сегодняшний день с той ситуацией, которую мы видим на рынке труда, скажем так, идти на сокращение рабочего дня необходимости, мне кажется, что нет, – цитирует министра Котякова агентство РИА Новости.

Чиновник добавил, что действующее трудовое законодательство уже предоставляет широкие возможности для гибкого подхода к организации работы. Это включает в себя не только традиционное присутствие в офисе, но и дистанционную занятость, а также гибридные форматы работы.