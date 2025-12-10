Борьба со стрессом и больничными: рабочий день предложили сократить до 6 часов

Депутаты считают, что нынешняя 40-часовая рабочая неделя уже не соответствует реалиям.

Фото создано при помощи ИИ

Депутаты фракции КПРФ планируют внести в Госдуму законопроект, предлагающий сократить рабочее время россиян до 6 часов в день. Авторами инициативы выступили Юрий Афонин, Георгий Камнев и Алексей Куринный.

– Цель проекта федерального закона… является установление нормальной продолжительности рабочего времени не более 30 часов в неделю (не более 6 часов в день при условии пятидневной рабочей недели), – говорится в пояснительной записке, которую приводит «РИА Новости».

Согласно проекту, отдельные категории работников также получат сокращенное рабочее время. Для граждан в возрасте до 16 лет, от 16 до 18 лет, инвалидов первой и второй групп, женщин, работающих в сельской местности, педагогических работников, а также для тех, чьи условия труда отнесены к вредным или опасным, предлагается установить рабочую неделю не более 24 часов.

По мнению авторов законопроекта, снижение нормы рабочего времени позволит увеличить производительность труда, обеспечить рост уровня жизни, уменьшить уровень стресса и выгорания у сотрудников, снизить уровень заболеваемости и сократить число больничных. Работники смогут заниматься дополнительным профессиональным образованием и повышать квалификацию, что должно привести к увеличению заработка. Оставшееся время россияне будут проводить с семьей, чтобы наладить демографическую ситуацию.

Депутат Юрий Афонин отметил, что нынешняя 40-часовая рабочая неделя, установленная более 30 лет назад, не соответствует реалиям современного научно-технического прогресса.

– С момента принятия закона, ограничившего продолжительность рабочей недели 40 часами, прошло уже больше 30 лет, и все это время научно-технический прогресс не стоял на месте: выросла производительность труда, развиваются автоматизация, роботизация и системы искусственного интеллекта. Поэтому 30 часов – это и есть нормальная продолжительность рабочей недели для современного человека, – заявил депутат Афонин.

Он также отметил, что работа сверх 30 часов в неделю должна оплачиваться как сверхурочная, чтобы поднять средний уровень зарплат в стране и поддержать рост экономики.