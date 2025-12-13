Бывшего омича Бабурина наградили почетной грамотой

Бывшего депутата Госдумы от Омской области и почетного президента Омского землячества Сергея Бабурина наградили Почетной грамотой правительства Омской области. Информация об этом появилась на сайте правительства региона вчера, 12 декабря.
– За активное участие в общественно полезной деятельности наградить Почетной грамотой правительства Омской области членов автономной некоммерческой организации содействия объединению омичей «Омское землячество» почетного президента Бабурина Сергея Николаевича, – говорится в распоряжении.
Также сообщается о награждении Почетной грамотой президента Омского землячества Михаила Тимошенко.
Напомним, что в 2024 году Сергей Бабурин был кандидатом в президенты России. Однако позже он снялся с выборов и призвал поддержать кандидатуру Владимира Путина.
Бабурин принимал участие в выборах президента России и в 2018 году. Тогда за него проголосовало 0,65 % избирателей. Это чуть более 479 тыс. человек. Политик занял последнее место.