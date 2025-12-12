Омск-Информ
·Экономика/Бизнес

В Омске одобрили строительство новой высотки

Она станет первой в микрорайоне из 5 домов.

ООО «СМУ–5 Стройбетон Восток» получило положительное заключение экспертизы на проект строительства 17-этажки в границах улиц Заозерной – пр. Королева – Тюленина. Заключение 9 декабря выдало ООО «Сибрегионэксперт».

Напомним, дом станет частью нового микрорайона. Всего «СМУ–5 Стройбетон Восток» планирует возвести на участке 5 многоэтажек.

Ранее проект одобрил градостроительный совет.

