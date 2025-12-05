В Омске собрались строить два высотных микрорайона

Один из проектов оказался не богат на инфраструктуру и был отправлен на доработку.

omskinform.ru

На заседании городского Архитектурно-градостроительного совета в Омске были представлены масштабные планы по возведению новых жилых кварталов. Планируется построить два микрорайона – в Кировском и Советском округах.

Первый и наиболее крупный проект планируется реализовать на улице 3-й Енисейской, рядом с въездом на метромост на Левобережье. Инвестор намерен построить 12 многоэтажных жилых домов высотой до 24 этажей.

Совет принял решение вынести вопрос на повторное рассмотрение. Причиной стала недостаточная проработка ключевых аспектов – развития транспортной и социальной инфраструктуры.

– Вопрос будет еще раз рассмотрен на градсовете в связи с отсутствием проработанных вопросов по транспортной и социальной инфраструктурам, – отметили в департаменте архитектуры.

Микрорайон такой плотности требует четкого плана по строительству дорог, школ, детских садов и поликлиник, чтобы не усугублять нагрузку на существующие сети.

Второй проект предполагает создание жилого квартала в границах улиц Заозерной – пр. Королева – Тюленина в Советском округе. На этом участке застройщик планирует возвести пять 17-этажных жилых домов. Члены градсовета одобрили проект и порекомендовали дополнительно обсудить его с Союзом архитекторов.