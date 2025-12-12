Омская мэрия планирует превратить километры труб в акции «Тепловой компании»

Администрация Омска, которая полностью владеет АО «Тепловая компания», решила увеличить капитал предприятия. Соответствующее распоряжение подписал 11 декабря мэр Сергей Шелест, по которому департамент имущественных отношений должен оформить все необходимые документы и приобрести для города дополнительные обычные акции компании.
Сегодня уставный капитал организации составляет 3,01 млрд рублей, а генеральным директором компании является Владимир Дмитриев.
Город же планирует оплатить новые акции имуществом, которое войдет в уставный капитал «Тепловой компании». Речь идет о теплотрассе длиной 5,6 км, проходящей по улицам Латвийской и 14-й Чередовой, а также через территорию ТПК – от ОАО «ТДК-11» до ЦТП-69 и ЦТП-70. Ее рыночная стоимость составляет 63 470 рублей. По инвестиционной программе компании на 2024–2030 годы теплотрассу нужно отремонтировать до 2027 года.
Напомним, что ранее, после инцидента с падением пенсионера в яму с кипятком, руководство «Тепловой компании» призвало омичей проявлять осторожность в холодное время года.