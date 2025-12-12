Резкое потепление: на выходных омичей завалит снегом

Морозы немного отступили, и пришло время осадков.

Фото: Freepik.com

После непродолжительных, но сильных морозов в Омск и Омскую область идет потепление. В эти выходные синоптики обещают осадки.

Так, в субботу, 13 декабря, в регионе температура воздуха установится в районе –3...–8 °C, местами до –13 °C. Ожидается переменная облачность и небольшой снег. Южный, юго-западный ветер будет дуть со скоростью 6–11 м/с. К ночи ожидается похолодание до –5...–10 °C, при прояснении до – 12...–17 °C.

В воскресенье, 14 декабря, столбик термометра опустится до –2...–7 °C, местами до –12 °C. Ожидается облачное с прояснениями небо, небольшой снег и метель.

Ранее в Обь-Иртышском УГМС рассказали об опасных погодных явлениях, которые обрушились на Омскую область в этом году.