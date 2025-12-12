В Омске зафиксировали массовый сбой WhatsApp*

Неполадки с мессенджером наблюдались и в других городах.

Фото создано при помощи ИИ

Сегодня, 12 декабря, омичи снова столкнулись с массовым сбоем мессенджера WhatsApp*. Согласно сайту DownDetector, за сутки на работу приложения пожаловались 136 раз.

Пользователи отмечают, что приложение зависает, не дает отправить сообщение и медиафайлы. У некоторых мессенджер даже не открывается.

Со сбоем столкнулись не только омичи. Согласно данным сайта, неполадки в работе WhatsApp* наблюдаются в Краснодаре, Красноярске, Челябинске, Казани, Якутске, Саратове, Уфе, Владикавказе, Ставрополе и Волгограде.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов заявил, что мессенджер может быть полностью заблокирован на территории России в течение ближайших четырех – шести месяцев.

* Принадлежит компании Meta (признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ.