Стало известно, кто снабжает Омскую область новогодними елками

Особое внимание инспекторов уделяется деревьям из зон с карантинными ограничениями.

omskinform.ru

В преддверии Нового года омский Россельхознадзор усилил контроль над завозом хвойных деревьев на территорию региона. Сезонный поток сосен, елей и пихт из других субъектов Федерации традиционно растет, а экспорт в Казахстан становится активнее.

Большая часть деревьев приходит в Омскую область из Челябинской области, Пермского края и Республики Башкортостан. Особое внимание – партиям из зон с карантинными ограничениями из-за лесных вредителей. С сентября по ноябрь в регион завезли семь партий сосен и елей – более 3,1 тыс. деревьев, каждая партия сопровождалась карантинным сертификатом.

Мониторинг ФГИС «Аргус-Фито» выявил нарушения. Получатели грузов не сообщили надзорным органам о прибытии подкарантинной продукции с высоким фитосанитарным риском и не оформили вовремя сертификаты. Из-за этого невозможно проследить деревья и подтвердить их безопасность.

По выявленным нарушениям управление вынесло семь предостережений о недопустимости заноса и распространения карантинных объектов.

Параллельно контролируется экспорт. В декабре более 2000 сосен из Челябинской области и Башкортостана подготовлены к отправке в Казахстан. При осмотре партий отобрали образцы для лабораторных исследований в Омском филиале ФГБУ «ЦОК АПК». Экспертизы не выявили карантинных вредителей, а на груз оформили фитосанитарные сертификаты, разрешающие вывоз деревьев за пределы России.