В мэрии назвали адреса всех елочных базаров в Омске

В декабре заработают 74 точки продаж хвойных деревьев.

В декабре в Омске заработают 74 елочных базара. Основной поток продаж хвойных деревьев, лапника и праздничных композиций ожидается к середине месяца, когда горожане активно готовятся к Новому году.

Из общего числа базаров 40 разместят на муниципальных площадках в округах, еще 34 – на территориях торговых предприятий, включая магазины и супермаркеты. С полным списком адресов можно ознакомиться в официальном телеграм-канале администрации города.

Все точки выбраны в местах с высокой проходимостью и согласованы с городскими схемами размещения. Хотя предприниматели получили разрешения на работу с 1 декабря, активные продажи стартуют именно в середине месяца. Цены на елки и праздничный декор устанавливают сами продавцы.

Мэрия также напоминает о контроле за незаконной торговлей хвойными деревьями. За нарушения физические лица могут получить штраф от 1 до 2 тысяч рублей, юридические – от 10 до 20 тысяч. При повторном нарушении суммы увеличиваются до 5 тысяч и до 100 тысяч рублей соответственно.

