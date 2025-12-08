Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

В омских дворах начали заливать катки: где можно покататься

Холодная погода идеальна для подготовки льда.

В Омске начали заливать лед на хоккейных коробках. Как сообщили сегодня в мэрии, всего будет 33 места для катания на коньках и игры в хоккей.

Адреса катков во дворах:

  • Бархатовой, 6;
  • Бархатовой, 11;
  • Глинки, 2;
  • Заозерная, 26;
  • Заозерная, 27;
  • Заозерная, 40;
  • Энтузиастов, 5;
  • Менделеева, 8;
  • Менделеева, 26;
  • Магистральная, 59а;
  • Малунцева, 7;
  • Центральная, 10;
  • Загородная, 29;
  • Коммунальная, 25;
  • Киселева, 12;
  • Мира, 2а;
  • Мира, 10;
  • Мира, 34б;
  • Химиков, 6;
  • Химиков, 40;
  • Нефтезаводская, 38а;
  • СибНИИСХоз, 3/2.

Катки возле школ:

  • школа № 8 им. М. Я. Лаптева;
  • гимназия № 9;
  • школа № 63;
  • школа № 82;
  • гимназия № 84;
  • школа № 120;
  • детский (юношеский) центр «Смена».

Напомним, в минувшую пятницу в Омске открылся каток спортивного комплекса «Юность».

·Общество

В омских дворах начали заливать катки: где можно покататься

Холодная погода идеальна для подготовки льда.

В Омске начали заливать лед на хоккейных коробках. Как сообщили сегодня в мэрии, всего будет 33 места для катания на коньках и игры в хоккей.

Адреса катков во дворах:

  • Бархатовой, 6;
  • Бархатовой, 11;
  • Глинки, 2;
  • Заозерная, 26;
  • Заозерная, 27;
  • Заозерная, 40;
  • Энтузиастов, 5;
  • Менделеева, 8;
  • Менделеева, 26;
  • Магистральная, 59а;
  • Малунцева, 7;
  • Центральная, 10;
  • Загородная, 29;
  • Коммунальная, 25;
  • Киселева, 12;
  • Мира, 2а;
  • Мира, 10;
  • Мира, 34б;
  • Химиков, 6;
  • Химиков, 40;
  • Нефтезаводская, 38а;
  • СибНИИСХоз, 3/2.

Катки возле школ:

  • школа № 8 им. М. Я. Лаптева;
  • гимназия № 9;
  • школа № 63;
  • школа № 82;
  • гимназия № 84;
  • школа № 120;
  • детский (юношеский) центр «Смена».

Напомним, в минувшую пятницу в Омске открылся каток спортивного комплекса «Юность».