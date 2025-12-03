В Омске готовится к открытию первый каток

Выйти на лед горожане смогут уже в конце этой недели.

t.me/shelest_sn

Несмотря на теплую погоду, специалисты спортивного комплекса «Юность» уже залили первый в городе открытый каток. По данным мэрии, открытие планируется в пятницу, 5 декабря.

Режим работы катка:

вторник – пятница – с 17:00 до 22:00;

суббота – воскресенье – с 14:00 до 22:00;

понедельник – выходной.

Выход на лед будет стоить 180 рублей, прокат коньков – 220 рублей для взрослых и 100 рублей для детей до 7 лет.

Отметим, что прошлой зимой катки в Омске начали заливать в середине ноября. Однако в этом году ноябрь оказался слишком теплым.