Эксперт объяснил, как обезвредить бракованный салют

Дмитрий Скворцов назвал простую схему ликвидации фейерверка.

Фото: Freepik.com

Омичам рассказали, как нужно вести себя при неисправности пиротехнических изделий. Заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов дал четкий алгоритм действий в ситуации, когда не все залпы салюта запустились в небо.

По его словам, самое важное – воздерживаться от повторного контакта с устройством хотя бы полчаса после последнего взрыва. После чего устройство нужно утилизировать.

– Конечно, ни в коем случае близко подходить в течение получаса не надо к фейерверку. После того, когда истекло это время, подойдите к нему аккуратненько. К каждому пиротехническому изделию идет инструкция, как его безопасно утилизировать. Как правило, его нужно замочить на 24 часа и потом дальше утилизировать, как любой горючий материал, – пояснил Скворцов.

