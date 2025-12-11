Омичам рассказали, как выбрать салют и не остаться без пальцев

Проверять пиротехнику нужно еще до покупки в магазине.

Фото: Freepik.com

Чтобы выбрать безопасную пиротехнику на Новый год, нужно придерживаться ряда правил. Об этом рассказал заместитель начальника Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Омской области Дмитрий Скворцов на брифинге в Международном мультимедиацентре «Евразия сегодня», посвященном мерам безопасности накануне наступления Нового года.

Скворцов пояснил, что любое пиротехническое изделие, включая даже, казалось бы, безобидные бенгальские огни и хлопушки, относится к категории повышенной опасности. Чтобы избежать рисков, покупателям следует внимательно проверять пиротехнику еще в магазине.

– Прежде чем покупать любое пиротехническое изделие, мы настоятельно рекомендуем обратить внимание на наличие сертификата. Любое пиротехническое изделие сертифицируется в обязательном порядке. Он должен быть в наличии у продавца и быть заверенным надлежащим образом, – рассказал Скворцов.

Специалист добавил, что на каждом пиротехническом изделии должна быть инструкция только на русском языке. К тому же на нем не должно быть никаких повреждений. Также, прежде чем купить пиротехническое изделие, необходимо ознакомиться с инструкцией завода-изготовителя.

Дмитрий Скворцов пояснил, что использовать пиротехнику нужно строго по инструкции. Однако МЧС призывает перестраховываться.

– Если, грубо говоря, написано, что расстояние должно быть не менее 30 метров от зданий и сооружений, от скопления людей, то это расстояние мы настоятельно рекомендуем увеличивать на 10−20 %, – сказал он.

Также специалист отметил, что из пиротехники в помещениях можно использовать только хлопушки и бенгальские огни, но даже их МЧС советует использовать лишь на улице.

– С 2020 года на территории Омской области у нас зарегистрировано 6 пожаров. Два дома из-за неправильного использования пиротехнических изделий было повреждено. Сгорела одна теплица, сгорел один автомобиль и сгорел один гараж. Но это только зарегистрированные случаи. По факту их намного больше. Это случаи, где люди самостоятельно предотвратили какие-то либо тяжелые последствия, – уточнил Скворцов.

Специалист напомнил, что за неправильное использование пиротехнических изделий, в том числе при реализации с нарушениями требований пожарной безопасности, на сегодняшний день предусмотрена административная ответственность. Штрафы на граждан составляют до 30 тыс. рублей, а для юрлиц до 400 тыс. рублей.