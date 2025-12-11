Деньги на восстановление сразу двух омских памятников-«развалюх» нашли у федералов

Здания в неудовлетворительном состоянии вошли в программу Минкульта РФ.

omskinform.ru

В Омске нашли инвесторов для восстановления двух памятников архитектуры – «Доходного дома в стиле модерн» на Газетном переулке, 3, и бывшей ветеринарной клиники на улице 5-й Армии, 49. Работы пройдут в рамках федеральной программы Минкультуры России и ПАО «ДОМ.РФ», которая привлекает частный бизнес к сохранению объектов культурного наследия.

Как уточняется на сайте проекта, оба здания сейчас находятся в неудовлетворительном состоянии. Реставрацию бывшей ветеринарной клиники планируют завершить до 31 декабря текущего года, а обновление доходного дома – до 26 декабря 2029 года.

Всего на платформе «Наследие.дом.рф» представлены 22 объекта культурного наследия из Омской области, которым требуется восстановление. Инвесторам предлагают льготный заем под 9 % годовых для финансирования реставрации и адаптации зданий под современные нужды.

– Сохранение исторического и культурного наследия нашей страны – одна из ключевых задач государственной политики. Важно передавать знания от поколения к поколению и бережно относиться к памятникам нашей истории, – подчеркнула министр культуры России Ольга Любимова.

Программа была представлена президентом Владимиром Путиным в феврале 2024 года. К 2030 году планируется восстановить более тысячи объектов культурного наследия по всей стране.

Напомним, ранее в начале декабря омские чиновники заявили, что нашли арендатора для аварийного здания – объекта культурного наследия на пересечении улиц Почтовой и Учебной.