В Омске нашли арендатора для аварийного дома-памятника

Его отдали предпринимателю почти на полвека.

Фото: 2ГИС

Омские чиновники нашли арендатора для аварийного объекта культурного наследия на углу улиц Почтовой и Учебной. Здание будет использовать местная компания «Недвижимость и строительство», победившая на торгах.

Здание предлагали в аренду на 48 лет 11 месяцев за 437,4 рубля в год (по рублю за квадратный метр). Компания «Недвижимость и строительство» предложила 3,1 тыс. рублей.

По условиям договора, на арендатора ложатся обязательства по восстановлению здания. Дом 1917 года постройки находится в аварийном состоянии: разрушились даже инженерные коммуникации, которые должны обеспечивать отопление, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение.