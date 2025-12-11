В омском «Авангарде» стало на одного Костина больше

Омичи получили молодого защитника из «Красной Армии».

Фото: t.me/omsk_wings

Фарм-клуб «Авангарда» провел обмен со столичной «Звездой». В результате трансфера омскую команду усилил 16-летний защитник Владимир Костин, тогда как нападающий фарм-клуба Дмитрий Власенко продолжит карьеру в московской команде.

В «Омских Ястребах» Власенко провел три сезона. За это время игрок сыграл 116 матчей и набрал 80 очков (36+44). В составе молодежки омичей он стал серебряным призером МХЛ в 2023 году и бронзовым медалистом в 2025-м.

В 2023 году нападающий дебютировал в ВХЛ за «Омские Крылья». Всего в составе фарм-клуба он провел 53 игры, в которых забросил 8 шайб и отдал 9 результативных передач. В нынешнем сезоне Власенко вышел на лед только четыре раза и набрал 2 очка. С усилением состава более опытными хоккеистами конкуренция заметно выросла, и место Власенко в заявке перестало быть стабильным.

Новичок «Авангарда», в свою очередь, проводит лишь второй сезон в МХЛ. В составе «Красной Армии» Владимир Костин сыграл 19 матчей и отметился одной голевой передачей.

Напомним, ранее стало известно, что экс-исполняющий обязанности главного тренера челябинского «Трактора» Рафаэль Рише может пополнить тренерский штаб омского «Авангарда».