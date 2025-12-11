Омским школьникам назвали даты выпускных и последних звонков в предстоящем году

Праздничные линейки пройдут синхронно во всей стране.

Фото: Пресс-служба Минпросвещения России

Министерство просвещения России согласовало единые сроки школьных торжеств на новый учебный год и сообщило об этом региональным властям.

Как следует из распоряжения, праздничная линейка «последнего звонка» по всей России проводится 26 мая, а выпускные мероприятия пройдут 27 июня .

В сценарии последних звонков и выпускных Минпросвещения предлагает включить церемонию поднятия Государственного флага, исполнение гимна России, а также награждение многодетных и многопоколенных семей. Кроме того, предполагаются выступления родителей - в том числе удостоенных госнаград и участников специальной военной операции.

- Важной частью патриотической работы являются церемонии поднятия Государственного флага и исполнения Государственного гимна Российской Федерации. Они способствуют формированию уважения к государственным символам, укреплению гражданской идентичности. Мы продолжим работу, направленную на создание в школе атмосферы уважения к своей стране и гордости за нее, и в 2026 году, - подчеркнул Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Министерство напомнило, что безопасность остается приоритетом, и потребовало от регионов безусловного соблюдения всех установленных требований при организации мероприятий.

Напомним, ранее стало известно, что выпускников с низкими баллами по ЕГЭ не будут принимать в вузы даже за деньги.