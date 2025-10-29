Выпускников с низкими баллами по ЕГЭ не возьмут в вузы даже за деньги

Государство определилось с критериями выделения коммерческих мест в вузах.

Министерство высшего образования и науки РФ подготовило методику государственного распределения коммерческих мест между вузами. Теперь именно это ведомство будет решать, сколько платных мест выделить тому или иному вузу и по каким специальностям. Раньше учебные заведения делали это самостоятельно.

По данным «Коммерсанта», распределением платных мест в вузах будет заниматься межведомственная рабочая группа при Минобрнауки, которая должна быть создана до 5 ноября. В ее состав войдут представители федеральных органов исполнительной власти, общероссийские объединения работодателей. Комиссия будет руководствоваться следующими критериями:

в большинстве случаев количество платных мест на направлении подготовки будет равняться среднему количеству студентов, которые учились за деньги в последние три года;

если на специальности учится более половины студентов вуза, количество платных мест увеличат на 10 %;

если в 2025 году средний балл ЕГЭ у абитуриентов, зачисленных на коммерческой основе на специальность, был меньше 50, платные места для этой специальности не будут выделяться вообще.

Когда платные места будут распределены, вузам дадут пять дней на подачу аргументированных возражений. Комиссия может прислушаться к доводам учебных заведений и дополнительно выделить им до 15 % платных мест.

Начать регулирование платного набора в вузы Минобрнауки решило с 34 направлений бакалавриата и 12 направлений специалитета. В него входят экономика, менеджмент, юриспруденция, психология, филология, международные отношения, лингвистика, архитектура, нефтегазовое дело, технология транспортных процессов и ряд других специальностей.

Поэтому после первой приемной кампании будет проведен детальный анализ ее результатов, правила и перечень специальностей могут скорректировать.