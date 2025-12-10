Поглотил конкурента: в Омск зашел мощный кубанский застройщик

Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков России по объемам строительства.

omskinform.ru

На омском рынке жилищного строительства начинает работать краснодарская девелоперская компания «Точно». Она приобрела ранее зашедшую в Омск тюменскую девелоперскую компанию «Творчество», сообщает пресс-служба кубанского застройщика.

Компания «Творчество» зашла в Омскую область в 2024 году. Тогда был зарегистрирован «Специализированный застройщик Творчество на Молодежной», однако за год компания не успела ничего построить.

Девелопер «Точно» утверждает, что группа не планирует объединять две компании. Бренд «Творчества» сохранится, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя ГК «Точно».

«Творчество» возьмет на себя разработку уникальных проектов, таких как арт-кварталы, креативные кластеры, оригинальные коммерческие пространства и офисные здания. Также компания будет искать перспективные площадки и города для расширения присутствия ГК «Точно».

Компания «Точно», которая ранее носила название «Югстройимпериал», основана в 2013 году и заявляет о реализации более 6 млн кв. метров жилой и коммерческой недвижимости, а также объектов социальной инфраструктуры в восьми регионах России.

На официальном сайте компании сообщается, что «Точно» является ведущим федеральным девелопером, входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков России по объемам строительства и включена в перечень системообразующих предприятий страны. Компания занимает лидирующие позиции по комплексному развитию территорий в ЮФО и является крупнейшим застройщиком на Черноморском побережье по масштабам объектов.