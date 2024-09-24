Омск-Информ
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·Экономика/Бизнес

Новая компания пока не получила участок под возведение жилья, но очень хочет.

В конце сентября в Омске появилась новая компания – «Специализированный застройщик «Творчество на Молодежной». Головной офис фирмы находится в Тюмени. Генеральный директор Марсель Габдульманов заявил, что желание получить участок под возведение жилья, конечно же, имеется. Но пока этого не произошло – ведутся переговоры.

– Да, мы проявляем интерес к Омску как девелопер, но в данный момент мы пока не являемся правообладателями ни по одному участку в Омске, так как не подписаны соответствующие договоры, они находятся на стадии обсуждения сторон, – цитирует «СуперОмск» Габдульманова .

В Тюмени застройщик владеет двумя компаниями.

·Экономика/Бизнес

Новая компания пока не получила участок под возведение жилья, но очень хочет.

В конце сентября в Омске появилась новая компания – «Специализированный застройщик «Творчество на Молодежной». Головной офис фирмы находится в Тюмени. Генеральный директор Марсель Габдульманов заявил, что желание получить участок под возведение жилья, конечно же, имеется. Но пока этого не произошло – ведутся переговоры.

– Да, мы проявляем интерес к Омску как девелопер, но в данный момент мы пока не являемся правообладателями ни по одному участку в Омске, так как не подписаны соответствующие договоры, они находятся на стадии обсуждения сторон, – цитирует «СуперОмск» Габдульманова .

В Тюмени застройщик владеет двумя компаниями.