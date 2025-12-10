В Омске ребенок сломал позвоночник на неисправном аттракционе

Предпринимателя, которому принадлежит аттракцион, будут судить.

Фото: t.me/sledcom_omsk

Следственное управление СК России по Омской области завершило расследование уголовного дела в отношении 40-летнего предпринимателя, по вине которого в развлекательном центре пострадал ребенок. Мужчине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, предназначенных для детей до шести лет (п. «б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Напомним, что инцидент произошел в декабре прошлого года в одном из развлекательных центров на улице Гашека в Омске. По данным следствия, во время игры на детском игровом оборудовании 4-летний мальчик упал с верхнего уровня аттракциона «Лабиринт», провалившись между сеткой и перекрытием. Ребенок получил компрессионный перелом позвоночника.

Как установило следствие и проведенная экспертиза, причиной происшествия стало отсутствие шнуровки, которая должна была скреплять сетку и каркас игрового комплекса, ненадлежащий контроль со стороны предпринимателя за техническим состоянием и обслуживанием оборудования. Обвиняемый не устранял неисправности своевременно и не соблюдал необходимые требования безопасности.

Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.