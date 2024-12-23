Предпринимателю, который предоставлял развлекательные услуги, грозит уголовное дело.
Вчера в детском развлекательном центре на улице Гашека в Омске произошел несчастный случай с 3-летним мальчиком. Как сообщили в прокуратуре, ребенок упал с верхнего уровня аттракциона «Лабиринт», провалившись между сеткой и перекрытием. Мальчик получил компрессионный перелом позвоночника.
– По факту случившегося прокуратура Ленинского округа г. Омска с привлечением специалистов контролирующих органов организовала проверку соблюдения требований законодательства в части безопасного пребывания детей в деятельности данного развлекательного центра, по результатам которой при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – сообщили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. По предварительным данным, в развлекательном центре не было инструктора по безопасному использованию аттракциона. Инструктаж с посетителями никто не проводил.