Атака вирусов: еще в 7 школах Омска ввели карантин

Ученики и педагоги массово уходят на больничные.

omskinform.ru

По состоянию на сегодня, 10 декабря, в Омске на карантин из-за ОРВИ закрыто 396 классов 80 школ, сообщает портал «Город55». Также не работают 59 групп в 37 детских садах.

Отметим, что вчера на карантине были 304 класса в 73 школах. В 44 детских садах временно не работали 62 группы.

Ранее сообщалось, что в регионе каждую неделю вирусами заражаются по 10–12 тыс. человек. Однако область пока так и не достигла эпидемического порога.