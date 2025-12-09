В Омске закрывают на карантин десятки классов в день

Вирусы активно распространяются среди школьников и педагогов

omskinform.ru

По данным на 9 декабря, на карантин из-за ОРВИ в Омске закрыли 304 класса в 73 школах. В детских садах временно не работают 62 группы.

Еще вчера на карантине находился 261 класс в 75 школах. В 44 детских садах были закрыты 70 групп.

Как сообщает «Новый Омск», в прошлую пятницу, 5 декабря, на карантине были 240 классов 69 школ и 72 группы 44 детских садов.