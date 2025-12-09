В Омске ушли на карантин более 250 школьных классов

Занятия приостановлены в 75 образовательных учреждениях.

omskinform.ru

По состоянию на 8 декабря, в Омске из-за всплеска ОРВИ приостановлены занятия в 261 классе 75 школ города, сообщает портал «Омскрегион» со ссылкой на департамент образования мэрии.

Кроме того, закрыли 70 групп в 44 детских садах. Руководители образовательных учреждений пошли на это для ограничения распространения инфекции среди детей и педагогов. Родителей просят не отправлять заболевших детей на учебу и не приводить их в садики.

Добавим, что морозы, которые стоят сейчас в регионе, скоро ослабнут, это вновь создаст хорошие условия для распространения гриппа и ОРВИ.