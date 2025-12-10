Омск-Информ
·Общество

Вода течет на дорогу: на бульваре Архитекторов в Омске прорвало трубу

Как сообщили в мэрии, произошло повреждение на сетях.

Жители Левобережья пожаловались на прорыв водопровода на бульваре Архитекторов. Вода распространилась по проезжей части и тротуару, образовав на дорогах наледь.

Ближе к вечеру вторника, 9 декабря, местные жители заметили, что ситуация только ухудшилась.

– Тем временем наледь от потопа на бульваре Архитекторов все увеличивается. Никак не огородили. Ждем провал, – пожаловались местные жители в соцсетях.

Сегодня утром, 10 октября, рабочие убрали наледь. Однако, по словам местных жителей, на дорогу все еще продолжает поступать вода. В администрации Омска объяснили ситуацию повреждением на сетях водоканала.

– Специалистами департамента контроля было установлено, что произошло повреждение на сетях водоснабжения АО «Омскводоканал», ресурсоснабжающей организации выдано предписание об устранении выявленного нарушения, – ответили представители власти.

Ранее в Омске прорвало трубу с кипятком, из-за чего на дороге образовалось «бурлящее море».

