В Омске переименуют «театральную» остановку

Депутаты вынесли окончательное решение, теперь дело за чиновниками.

omskinform.ru

В омских Нефтяниках переименуют остановку, которая раньше носила название «Городской театр Студия им. Л. И. Ермолаевой». Окончательное решение о смене названия остановки депутаты Омского горсовета приняли на сегодняшнем пленарном заседании.

Теперь она будет называться «Городской драматический театр имени Л. И. Ермолаевой». Вопрос возник из-за переименования самого театра, находящегося по адресу: ул. Химиков, 27.

Напомним, что о планах изменить название остановки в департаменте транспорта заявляли еще в апреле. Глава ведомства Вадим Кормилец сообщил, что необходимые формальности будут соблюдены и пассажирам будет своевременно представлено новое обозначение остановки.