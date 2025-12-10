Иртыш в Омской области наконец-то полностью замерз

Река покрылась льдом даже в самых южных районах.

omskinform.ru

В этом году ледостав в Омской области сильно запоздал, Иртыш окончательно покрылся льдом только сегодня, сообщила на пресс-конференции руководитель Обь-Иртышского УГМС Наталия Криворучко.

Плавучий лед на Иртыше появился еще 10–15 ноября, но река длительное время не замерзала. На севере области лед встал с 19 по 30 ноября, на 2–12 дней позже нормы. На юге региона ледостав зафиксировали с 8 по 10 декабря, на 19–21 день позже. Ранее сообщалось, что жители Омска заметили ледостав 8 декабря.

Позднее всего Иртыш замерз в Черлаке и Татарке. Это произошло сегодня, 10 декабря. Однако это не рекорд. В 2013 году лед там установился 11 декабря.