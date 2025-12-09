Замерзший в Омске Иртыш побил столетний рекорд

Дата замерзания стала самой поздней в истории наблюдений.

omskinform.ru

В ночь на 8 декабря в Омске наконец замерз Иртыш. Лед встал позднее, чем обычно. Это самая поздняя дата замерзания реки в истории наблюдений, то есть с 1891 года.

Обычно лед встает уже в ноябре. В декабре это происходило всего несколько раз: 2 декабря 1977 и 2008 годов, 5 декабря 2023 года. Предыдущий рекорд – 7 декабря 2013 года.

Отметим, что в прошлом году ледовый покров с полыньями появился на Иртыше в конце ноября.