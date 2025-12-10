В Омске сократят число получателей выплат за приведенных в военкомат друзей

Прокуратура предложила убрать из этого списка военкомов.

omskinform.ru

В Омске ограничат круг омичей, которым положена выплата за привод знакомых в военкомат. Решение об исключении из этого круга военных комиссаров депутаты Омского городского совета приняли на сегодняшнем пленарном заседании.

Напомним, что инициатором рассмотрения вопроса выступила прокуратура. По мнению ведомства, работа с призывниками и привлечение новых контрактников – обязанность военкомов, за которую дополнительных выплат не предусмотрено.

Ранее депутаты одобрили идею в пять раз увеличить выплату. Сейчас за приведенного в военкомат друга омичам заплатят 100 тысяч рублей.